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HaberlerSağlıkSon dakika haberi! Türkiye'de bugünkü koronavirüs vaka sayıları ve ölen kişi sayısı açıklandı!
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Son dakika! Koronavirüs salgınında can kaybı 3894'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, koronavirüs sebebiyle 53 kişinin daha yaşamını yitirdiğini açıkladı. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 3894'e ulaşırken, toplam vaka sayısı 141 bin 475'e yükseldi

koronavirüs
HABERTURK.COM

Türkiye'de son 24 saatte 1704 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 53 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 141 bin 475 ve can kaybının 3 bin 894 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 37 bin 351 test yapıldı, 1704 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 53 hasta vefat etti, 3 bin 109 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 440 bin 671, vaka sayısı 141 bin 475 ve vefat sayısı 3 bin 894 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1045, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 576 ve iyileşen sayısı 98 bin 889 olarak kayıtlara geçti.

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KOCA'DAN DEĞERLENDİRME

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Yeni vaka sayısındaki artış öngörülebilir sınırlarda. TOPLAM VAKALARIN %70’İ İYİLEŞMİŞ DURUMDA. Yoğun bakım hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Maske + sosyal mesafe: Virüse karşı gücümüz bu! Risk kalabalık ortamlarda. Uzak duralım." ifadelerini kullandı.

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