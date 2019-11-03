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HaberlerDünya

Son dakika... Türkiye'den ABD'nin terör raporuna tepki: Hukukla bağdaşmıyor

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 Yılı Terörizm Raporu ile ilgili, “Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının ‘sürgünde bir din adamı’ olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir” dedi.

ABD

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 Yılı Terörizm Raporu hakkında değerlendirmede bulundu.

Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığının 2018 Yılına Dair Terörizm Raporunda, Türkiye'nin hem DEAŞ hem PKK'dan maruz kaldığı terör tehdidi ortaya konmuş, ülkemizin bu terör örgütlerine karşı yürüttüğü mücadelesine ve başta DEAŞ ile Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) olmak üzere, uluslararası plandaki çabalara aktif katkısına vurgu yapılmıştır. Raporda, ABD tarafından ‘Yabancı Terör Örgütü’ olarak listelenen PKK'nın 2015-2018 döneminde Türkiye'de 1200'den fazla sivil, polis ve askerin şehit edilmesinin müsebbibi olduğu teslim edilmiştir.

YPG'nin ismen zikredilmemesi, bunun yerine ‘PKK'nın Suriye'deki uzantıları’ ifadesinin kullanılması, bu terör örgütüyle iş birliğini saklamayan ABD makamlarının hukukla bağdaşmayan tutumlarını örtme gayretidir. Öte yandan, Türkiye'yi hedef alan diğer terör örgütü FETÖ'nün elebaşının ‘sürgünde bir din adamı’ olarak takdim edilmesi, 15 Temmuz hain darbe girişimini görmezden gelmek veya destek vermek anlamına gelmektedir. Ayrıca bu teröristin ABD topraklarında kendisine güvenli sığınak bulmuş olmasını yok sayma çabasının bir tezahürüdür. 251 masum vatandaşımızın şehit edildiği ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasındaki FETÖ terör örgütünün sadece Türkiye değil, bulunduğu her ülke için tehdit olduğu unutulmamalı, terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin büyük önem taşıdığı bilinmelidir” ifadelerini kullandı.

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