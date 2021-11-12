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İznik Gölü’ndeki kâbus büyüyor! İki ayda 170 metre daha

Türkiye'nin 5'inci, Marmara'nın en büyük gölü olan İznik Gölü'ndeki kuraklık her geçen gün daha da korkunç bir hal alıyor. Geçen eylül ayında 30-35 metre olarak ölçülen su çekildiği gözlemlenen İznik Gölü'nün bazı kıyılarında çekilme 200 metreye ulaştı. Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı

SON DAKİKA: Türkiye'nin 5'inci büyüğünde kâbus büyüyor! 200 metreye ulaştı
Türkiye'nin 5'inci büyüğünde kâbus büyüyor!
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İHA

Adını Bursa'nın İznik ilçesinden alan Marmara'nın en büyük gölü, kuraklık nedeniyle kıyıdan 200 metre çekildi.

Son dönemdeki mevsimsel kuraklıktan etkilenen İznik Gölü, su çekilmesinden dolayı her geçen gün kötüye gidiyor. İlçenin en büyük iskelesi su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu.

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye’nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan İznik Gölü, 80 metre ile derinliği en fazla olan tektonik bir tatlı su gölü olarak kayıtlarda yerini alıyor.

Ancak son zamanlarda kuraklık ve tarımsal alanlarda kullanılan su yüzünden İznik Gölü'ndeki çekilme kıyıdan 200'ye ulaşmış durumda. İznik'e bağlı Çakırca Mahallesi'nde büyük iskele su çekilmesinden dolayı endişe veren bir görüntü oluşturdu.

Kayıklar karaya otururken gölde yaşayan ördeklerin susuzlukla mücadelesi kameralara yansıdı. Geçen eylül ayında da gölün Orhangazi ilçesi sahilinde su 30-35 metre çekilmişti.

Göl kıyısında işletmesi bulunan Aysel Güleç, "Bir önceki yıl daha kötüydü düzelir sandık ama şimdi resmen bir felaket. Görüyorsunuz kayıklar, ördekler karada çok üzülüyoruz. Yetkililerden acil yardım bekliyoruz" dedi.

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