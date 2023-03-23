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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu! İşte hava durumunda son durum
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Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu! İşte hava durumunda son durum

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre; Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu olacak. Yağışların Muğla ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor

Son dakika: Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu! İşte hava durumunda son durum
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HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Iğdır, Van ve Hakkari hariç),Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ve Güney Ege’nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney, Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu

DEPREM BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

HATAY °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ADIYAMAN 9°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR 7°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 11°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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