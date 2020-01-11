Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Geçtiğimiz iki yıla damga vuran UBER-taksi çatışması, Mayıs 2019’da UBER’in XL araçlarını Türkiye’de hizmetten çekmesiyle durmuş, Ekim 2019’da ise mahkemeden UBER’e erişim yasağı kararı çıkmış ve bu tartışma son bulmuştu. Erişim engelinin anlamı şuydu; artık UBER aplikasyonuna girilmesi mümkün olmayacaktı. Nihayetinde mahkeme kararıyla birlikte UBER’in sarı taksilerdeki faaliyetleri de sona ermişti. Bu yasağın ardından UBER meselesinin tamamen kapandığını sanıyorduk. Ne var ki erişim engelini aşmanın da yolu bulunmuş.

Sarı taksilerde ‘touch VPN’ programıyla UBER aplikasyonu kullanılmaya devam ediyor. Bunu ben değil, taksi durağı sahipleri ve bizzat VPN yoluyla UBER’le çalışmaya devam eden taksiciler söylüyor…

OTELLER VE AVM BÖLGESİNDE…

İşte çok sayıda taksiyi işleten İstanbul’un turistik bir noktasındaki bir durak sahibinin anlattıkları: “UBER’e erişim engeli var ama bu yasak VPN üstünden deliniyor. UBER’e kayıtlı taksiciler bu program sayesinde UBER’le müşteri kabul ediyor. Tabii müşteriler de VPN’le UBER’e ulaşıyor. Zaten turistlerin UBER’e erişim gibi bir sorunu yok. Taksiciler de VPN’le aplikasyona ulaşınca değişen bir şey olmuyor. Özellikle de turistik noktalarda, oteller ve AVM bölgelerinde çalışan taksiciler VPN üstünden UBER’le çalışıyor.”

"BİR MİKTAR DÜŞTÜ"

Yine İstanbul’dan başka bir taksi sahibin söyledikleri… “Birçok taksici arkadaşın touch VPN aracılığıyla UBER’le çalıştığına şahidim. Mahkemenin erişim engeli kararı UBER’le çalışmayı bir miktar düşürdü fakat halen çok sayıda taksici uygulamayı kullanmaya devam ediyor.”

UBER YASAĞI İŞİNE YARADI

Sarı taksilerde VPN aracılığıyla UBER’in devam ettiğini bizzat taksiciler anlatıyor. Peki ya UBER krizinde başrolü oynayan XL araçlarda durum ne? 9+1 yolcu taşıyan XL’ler de VPN kullanıyor mu? XL’deki durum ise daha farklı. Onlar da buldukları yeni bir yol sayesinde artık UBER’le çalıştıklarından çok daha fazla para kazanıyorlar. Yani UBER’in yasaklanması bir anlamda onların işine yaradı. Peki buldukları bu yöntem ne? Onu da yarın anlatacağım…