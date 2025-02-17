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        Haberler Dünya Son dakika: Ukrayna lideri Zelenskiy, yarın Ankara'ya geliyor | Dış Haberler

        Ukrayna lideri Zelenskiy, yarın Ankara'ya geliyor

        Ukrayna Devlet başkanı Zelenskiy, yarın başkent Ankara'ya gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 16:03 Güncelleme: 17.02.2025 - 16:26
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        Ukrayna lideri Zelenskiy, yarın Ankara'ya geliyor
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Türkiye ziyaretine ilişkin, "Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır." ifadesini kullandı.

        Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, davetine icabetle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile 18 Şubat Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde görüşeceklerdir.

        Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacaktır. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

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