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Son dakika haberler... Ukraynalı Kristina son mesajını sevgilisine yollamış; 'Ben ölürsem aileme bakar mısın'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yalnız yaşadığı evinde elleri arkadan kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın (25) son mesajları ortaya çıktı. Novytska'nın, son olarak erkek arkadaşına, "Ben ölürsem aileme bakar mısın?" yazılı mesaj gönderdiği belirlendi. Kelepçeyi internetten 30 TL´ye satın aldığı saptanan Novystska´nın, uyku ilacı alıp, poşeti başına geçirdiği tespit edildi

Son dakika: Ukraynalı Kristina'nın son mesajları çıktı! - Haberler
Ukraynalı Kristina'nın son mesajları çıktı!
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DHA

Bodrum´da geçtiğimiz cumartesi günü, yalnız yaşadığı kiralık evinde elleri arkadan kelepçeli başına poşet geçirilmiş haldeki cansız bedeni bulunan Ukrayna vatandaşı Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Ukrayna´da yaşayan anne Larissa Novytska'nın kızının ev sahibini telefonla arayarak, "Kızım 1 Ocak günü Kiev´e gelecekti. Gelmedi kendisine de ulaşamıyorum. Bir kontrol eder misin?" demesi üzerine ölü bulunan Kristina Novytska´nın yapılan araştırmada, Kiev´e gitmek için uçak bileti almadığı saptandı.

'KELEPÇEYİ 30 TL´YE ALMIŞ'

Yapılan çalışmalar sonunda, olay yerinde bulunan kargo paketinden, genç kadının ellerindeki kelepçeyi internet üzerinden satın aldığı saptandı. İzmir merkezli firmaya, Kristina´nın kelepçenin ücreti olan 30 lirayı kredi kartından ödediği belirlendi.

ÇOK İYİ DERECEDE TÜRKÇE BİLİYORDU

Türk Dili ve Edebiyatı mezunu olduğu, bu nedenle çok iyi Türkçe konuştuğu öğrenilen Kristina Novytska´nın cansız bedeninin yanında kullanılmış 4-5 poşet bulundu. Olay yerinde ip ve atkı da bulan polis, genç kadının daha önce de defalarca farklı sebepler ile intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

UYKU HAPI İDDİASI

Depresyon ilacı kullandığı öğrenilen Kristina Novytska´nın yanında ayrıca uyku hapı da bulundu. Genç kadının uyku ilacı içip, başına poşet geçirdiği tahmin ediliyor.

Polis kayıtlarına şüpheli ölüm olarak geçen genç kadının kesin ölüm sebebi, otopsi raporuyla ortaya çıkacak.

SON MESAJI ERKEK ARKADAŞINA ATTI

Öte yandan genç kadının en son, Kiev´de emlakçılık yapan annesi aracılığıyla tanıdığı, aynı şehirde emlakçılık yapan Türk vatandaşı erkek arkadaşına cep telefonundan, "Ben ölürsem aileme bakar mısın?" yazılı mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Kiev'in yanı sıra Bodrum'da da evi olduğu öğrenilen erkek arkadaşın, ifadesine başvuruldu. Adı açıklanmayan erkek arkadaş, ifadesinde, "Bana mesaj attı. Evli olduğum için sildim. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Temmuz ayında Bodrum´a gelince benimle irtibata geçti bu nedenle görüşüyorduk" dedi.

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