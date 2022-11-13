Üvey annesine kezzapla saldırdı!

Adana'da üvey annesi Nazmiye Sisli´ye (43) kezzapla saldırıp, vücudunun büyük bir kısmında yanıklar oluşmasına neden olan B.A., yakalanıp. Tutuklandı.

DHA'nın haberine göre, Çukurova ilçesinde yaşayan Nazmiye Sisli, 12 yıl önce Abdulkerim A. ile evlendi. Bu evlilikten 2 çocuk dünyaya getiren Nazmiye Sisli, eşinin ilk evliliğinden olan oğlu B. A.'yı da kendisi büyüttü. Çift arasında şiddetli geçimsizlik başlayınca Sisli, 2 yıl önce Abdulkerim A.'dan boşandı. Bir süre daha Abdulkerim A. ile birlikte yaşayan Sisli, önceki ay annesi Sevgi Sisli´nin evine taşındı.