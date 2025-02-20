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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: 2 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        2 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

        İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen 'NARKOKAPAN-12' operasyonunda; 49,5 kg sıvı metamfetamin, 2,5 kg kristal metamfetamin, 27,5 kg skunk ve 141 kg kimyasal katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda; 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı. Hakkari'de düzenlenen 'Narkokapan-13' operasyonunda 175,5 kilogram esrar ele geçirildi, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.02.2025 - 08:40 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:29
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        2 farklı uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen "Narkokapan-12" operasyonunda, 79,5 kilogram uyuşturucu madde ve 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ele geçirildiğini bildirdi.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde 4 araç ve 4 adrese yönelik düzenlenen "Narkokapan-12" operasyonuna ilişkin bilgi verdi.

        Operasyonlarda, 52 kilogram sıvı ve kristal sentetik uyuşturucu, 27,5 kilogram skunk olmak üzere toplam 79,5 kilogram uyuşturucu madde, 141 kilogram kimyasal katkı maddesi ile 2 hassas terazi ele geçirildiğini bildiren Yerlikaya, 2'si yabancı uyruklu 5 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

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        Yerlikaya, "Bu mücadelemizde aziz milletimizin duyarlılığı ve desteği bizim için çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin, gereğini yapalım." ifadesini kullandı.

        Paylaşımında operasyona ait görüntülere yer veren Yerlikaya, operasyonları koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını ve operasyonları gerçekleştiren polisi tebrik etti.

        HAKKARİ'DE 175.5 KG ESRAR ELE GEÇİRİLDİ: 2 GÖZALTI

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen 'Narkokapan-13' operasyonunda 175,5 kilogram esrar ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Narkokapan-13' operasyonunda, bir TIR'da uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kilogram toz esrar ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

        Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydetti.

        Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Uyuşturucuya karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

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