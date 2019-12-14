DHA

Osmaniye'nin Bahçe ilçesi Burgaçlı köyündeki bir arazide, bu sabah saatlerinde hendek içinde üst üste yığılmış, ölmüş halde 10 köpek bulundu. Köpeklerin fotoğrafları sosyal medyadan paylaşınca, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. İhbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ile Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri bölgeye giderek çalışma yaptı.

TOPLUCA ZEHİRLENME ŞÜPHESİ

DHA'da yer alan habere göre köpeklerin zehirlenerek topluca öldürülmüş olabilecekleri şüphesiyle Cumhuriyet Savcılığı'nca inceleme başlatıldı. Aynı bölgeye daha önce de atılmış onlarca köpeğin iskeletiyle karşılaşıldı.

Köpeklerin ölüm nedenlerini belirlemek için çalışma başlatılırken, hayatları alınan köpekler iş makineleri ile açılan çukurlara gömüldü. Jandarma, köpekleri bölgeye atan kişi ya da kişilerin tespiti için çalışma başlattı.