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Haberler Gündem 3. Sayfa Artvin'de tartıştığı karısına kurşun yağdırdı - Artvin haberleri
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Artvin'de korkunç cinayet! Tartıştığı karısına kurşun yağdırdı

Türkiye yine kan donduran bir kadın cinayetine tanık oldu. Artvin'de bir cani, tartıştığı karısını öldürdü. Zanlı daha sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi

Artvin'de tartıştığı karısına kurşun yağdırdı - Artvin haberleri
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AA

Artvin'de eşini tabancayla vurarak öldüren kişi daha sonra kendi hayatına son verdi.

AA'da yer alan habere göre Artvin'in Ardanuç ilçesinde eşini tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

AA'da yer alan habere göre Bereket köyünde henüz belirlenemeyen nedenle Özer B. (41) ile eşi Canan B. (37) arasında tartışma çıktı.

Fotoğraf: İHA

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Özer B, karısı Canan B'ye tabancayla ateş ettikten sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan incelemede çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Üç çocukları olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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