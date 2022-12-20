Vahşet çiftliğinde baltayla işkence yapan kadına kelepçe!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde G.A. (18) isimli genç kızın, bir grup tarafından 'muhbir' olduğu gerekçesiyle kaçırılıp, cinsel saldırıya uğradığı ve işkence gördüğü ihbarı üzerine polis tarafından başlatılan çalışma kapsamında, esnafı haraca bağlayan, haracı ödemeyen mağdurlara ve başka kadınlara da çiftlik evinde işkence yaptığı belirlenen çete ile ilgili 9 şüphelinin tutuklandığı olayda, aranan 4 şüpheliden Rabia Dilruba Candaş da yakalanıp, tutuklandı. Candaş´ın G.A.'ya 'baltalı işkence' yaptığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre, Balıkesir'de bir grup tarafından 'polis muhbiri' olduğu gerekçesiyle çiftlik evine kaçırılıp, 1 ay boyunca cinsel saldırıya uğradığını ve gördüğü işkence sırasında 4 parmağının kesildiğini söyleyen G.A. isimli genç kız, polise şikayetçi oldu.