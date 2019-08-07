Van'da göçmen kazası: 8 yaralı

Meral Yıldız'ın haberine göre, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Yaylıkaya Mahallesi yakınlarında, içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu minibüsün sürücüsü, polislerin trafik kontrolünden kaçmaya çalışarak patika yola girdi. Ekiplerin takip ettiği minibüs, Kümeevler mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada, minibüste bulunan biri bebek 8 göçmen yaralandı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi yaralıları kentteki hastanelere taşıdı.
Kazanın ardından kaçarak olay yerine yakın bir evin garajında saklanan sürücü, ekiplerin çalışması sonucu yakalandı.
Göçmenleri taşıyan minibüsün koltukları sökülerek 35 göçmenin sığdırıldığı ortaya çıktı. Düzensiz göçmenler Timar Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü.
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