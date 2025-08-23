Habertürk
        Son dakika: Van semalarında gizemli ışıklar meraklandırdı

        Van semalarında gizemli ışıklar meraklandırdı

        Van semalarında dün gece gizemli ışıklar görüldü. Vatandaşlar o anları kamerayla görüntüledi. Gizemli ışıklar merak konusu oldu

        Giriş: 23.08.2025 - 10:59 Güncelleme: 23.08.2025 - 10:59
        Van semalarında gizemli ışıklar
        Van semalarında görünen gizemli ışıklar Vanlıların merak konusu oldu.

        Van semalarında dün gece dikkat çekici ışıklar görüldü. Kentin farklı noktalarından gökyüzüne bakan vatandaşlar, hareket eden parlak ışıkları cep telefonlarıyla görüntüledi.

        Kısa süreliğine görülen ışıkların ne olduğu konusunda kesin bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar bunun göktaşı ya da uydu geçişi olabileceğini düşündüklerini belirtti.

        Adeta bir görsel şölene sahne olan gizemli merak konusu oldu.

