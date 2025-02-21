İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Şehir Hatları, elverişsiz hava koşulları nedeniyle bütün seferlerin, ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu açıkladı.

AA'da yer alan habere göre Şehir Hatları'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Değerli yolcularımız. Elverişsiz hava koşulları (yoğun tipi) sebebiyle tüm seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadeleri kullanıldı.

VALİLİK DUYURDU: SINAVLAR ERTELENDİ

İstanbul Valisi Davut Gül de, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

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Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."