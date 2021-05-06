Vebitcoin şüphelileri adliyeye sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaSon dakika: Vebitcoin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler
ABONE OL

Son dakika haberler... Vebitcoin şirketi çalışanı 5 şüpheli adliyede

Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra yürütülen soruşturmada, şirketin CEO'su İlker Baş ve 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş'la 4 kişinin tutuklanmasının ardından 5 şirket çalışanı daha gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Son dakika: Vebitcoin şüphelileri adliyeye sevk edildi - Haberler
Vebitcoin şüphelileri adliyeye sevk edildi
0:00 / 0:00
DHA

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurtdışına kaçmasının ardından Muğla merkezli Vebitcoin.com da içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

DHA'nın haberine göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, şikayetler üzerine kripto para platformu Vebitcoin'in Türkiye'deki finansal kuruluşlardaki hesaplarını bloke etti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde oturan Vebitcoin'in CEO'su İlker Baş (41),23 Nisan'da polis tarafından gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İlker Baş ile 'hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ve şirketin 2 çalışanı Berkay Baş ile Aykut Erdoğdu gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 26 Nisan'da sevk edildiği Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

İlker Baş ile eşi Güliz Baş'ın gözaltında bulundukları sürede haklarında yapılan araştırmada, yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları da ortaya çıktı.

Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker-Güliz Baş çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasadışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılandıkları öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi ekipleri, şirkette yetkili konumda çalıştığı tespit edilen 5 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Polisteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

KORKUNÇ VAHŞET! Son dakika: Parçalanmış halde bulundu
GÜNDEMKorkunç! Parçalanmış halde bulundu
Sözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı! Kara Kuvvetleri Komutanlığı Sözleşmeli Er sonuç sorgulama ekranı
GÜNDEMSözleşmeli er ön başvuru sonuçları açıklandı!
ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından tarih açıklandı mı?
GÜNDEMALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
FLAŞ KARAR! Son dakika: Ayrılmak istediği kız arkadaşını öldürmüştü! Adli kontrol kaldırıldı - Haberler
GÜNDEMÖldüresiye dövmüştü! Sıcak gelişme!
Tam kapanma uzayacak mı? Son dakika Fuat Oktay'dan açıklama geldi - Haberler
GÜNDEMFuat Oktay'dan tam kapanma açıklaması
Arefe günü tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi? Arefe günü oruç tutulur mu?
GÜNDEMArefe günü tatil mi?
Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı kaç gün tatil olacak? İşte Diyanet takvimi
GÜNDEMRamazan Bayramı hangi gün, kaç gün tatil?
14 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
GÜNDEM14 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü
FACİA... Son dakika: Kaçıp 56 kişiye korona bulaştırdırlar
GÜNDEMBüyük kaçışta 56 kişiye korona bulaştırdılar!
YÜREK DYANMAZ! Son dakika: Minik Miray'ın kahreden ölümü! - Haberler
GÜNDEMMinik Miray'ın kahreden ölümü!