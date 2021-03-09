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Son dakika... Yargıda yaz kararnamesi 21 Mayıs'ta açıklanacak

Yargıda merakla beklenen yaz kararnamesinin yayımlanacağı tarih belli oldu. Yüzlerce hakim ve savcının görev yerlerinin değiştirileceği kararname 21 Mayıs Cuma günü ilan edilecek

Son dakika... Yargıda yaz kararnamesi 21 Mayıs'ta açıklanacak

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Halil Koç başkanlığında toplanan Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi, 2021 Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi takvimi ve prensiplerini belirledi.

Buna göre; kararname kapsamına girenler; cep telefonlarına kısa mesaj gönderilmek suretiyle bilgilendirilecekler. 18 Mart’a kadar Perşembe günü mesai bitimine kadar, atanma talepleri kabul edilecek. Talepler mutlaka "Atanma Talep Formu" ile yapılacak. Bu tarihten sonra gönderilen talepler dikkate alınmayacak.

21 Mayıs Cuma günü ise kararname ilan edilecek.
Kararname ile çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değiştirilecek. Ayrıca başsavcı ve komisyon başkanlıklarında da önemli oranda değişim yaşanacak.

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