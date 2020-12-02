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Son dakika haberler... Yargıdan dikkat çeken maske kararı!

Bazı mahkemeler "zorunluluk yok" diyerek, maske takmayan kişiye kesilen para cezasını iptal etmişti. Aksi yönde karar veren mahkeme kararları da ortaya çıktı. İstanbul'da bir mahkeme maske cezasının iptalini isteyen bir kişinin başvurusunu “maske takmamak kabahattir" diye reddetti

Son dakika: Yargıdan maske kararı! - Haberler
Yargıdan maske kararı!
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Maske cezaları iptal olmalı mı, olmamalı mı? Bazı mahkemeler cezayı iptal ederken, bazı mahkemeler ise başvuruları reddediyor.

Arzu Kaya'nın haberine göre, bir vatandaş maske takmadığı gerekçesiyle verilen cezaya itiraz etti. Mahkeme, "maske takmamak kabahattir" diyerek itirazı reddetti.

VATANDAŞ SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI

Maske, pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Aylardır herkes maske kullanıyor. Öyle ki maske takmayanı görünce yadırgar hale geldik. Salgın döneminde de maske takmayanlara onlarca ceza kesildi. O cezaların iptali için de vatandaşlar soluğu mahkemede aldı.

BAZI MAHKEMELER CEZAYI REDDETTİ

Maske takmayana verilen cezaya ilk itiraz Adana'dan gelmiş, mahkeme de "polis ceza kesemez" diyerek mülki idare amirini adres göstermişti. Dahası verilen cezayı da iptal etmişti. Bolu'da da bir mahkeme "kanunda maske takma zorunluluğu yok" deyip ceza vermemişti. Ancak mahkeme bu kez çok farklı bir karar verdi.

“MASKE TAKMAMAK KABAHATTİR”

Son olarak İstanbul Pendik’teki bir kişi Anadolu Adalet Sarayı’na gelerek maske takmama cezasına itirazda bulundu. Ancak kendisi Bolu’daki ve Adana’daki vatandaşlar kadar şanslı değildi. Mahkeme, "kesilen ceza hukuka uygundur" dedi ve
maske takmamanın kabahat olduğunu ekledi. Maske cezasına yapılan itirazı da reddetti.

“MAHKEMELER ARASI YORUM FARKI VAR”

Hem maske takmayıp, hem de mahkemeye gidip benzer sözlerle cezaya itiraz edenler hâlâ var... Avukat Fatma Tuğçe Bilen mahkemeden çıkan farklı kararları ‘yorum farkı’ olarak niteledi. Avukat Bilen, “Bazen mahkemeler ret veriyor bazen kabul veriyor ama üst mahkemeler bu konuda bir birlik sağlayacaklar çünkü ilk derece mahkemelerinde görüş farklılıkları oluyor” dedi.

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