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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Yargıtay'dan kadın cinayeti kararı! Nafaka tartışmasında 25 bıçak! Müebbet ceza onandı
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Yargıtay'dan kadın cinayeti kararı! Nafaka tartışmasında 25 bıçak! Müebbet ceza onandı

Yargıtay, 43 yaşındaki Fatma Abravcı'yı 25 bıçak darbesiyle öldüren eski eş Yasin Tatay'a verilen müebbet hapis cezasını onadı. Karara yapılan itiraz ise esastan reddedildi

Son dakika haberi: Yargıtay'dan kadın cinayeti kararı! Nafaka tartışmasında 25 bıçak! Müebbet ceza onandı
DHA

Kayseri'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 bıçak darbesiyle öldüren Yasin Tatay'a (40) 'kasten öldürme' suçundan verilen ömür boyu hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Kocasinan ilçesinde, 2 Nisan 2021'de, Fatma Abravcı'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik mesafede 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

&Ouml;ld&uuml;r&uuml;len Fatma Abravcı
Öldürülen Fatma Abravcı

Yasin Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme heyeti, sanık Yasin Tatay'ı, 'kasten öldürme' suçundan indirimsiz ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

KARARA İTİRAZ EDİLDİ

Katil Yasin Tatay
Katil Yasin Tatay

Sanık avukatı Hacı Ağca, müvekkiline fazla ceza verildiği, duruşma savcısı ise sanığa verilen cezayı az bularak Tatay'ın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması gerektiği gerekçesiyle karara itiraz ederek, dosyayı Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi´ne taşıdı.

Dosyanın geldiği 1'inci Ceza Dairesi, yapılan inceleme sonrası, davayı karara bağladı ve hukuka aykırı bir durum olmadığına dair karar verdi. Taraflar, bu kez Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'nin verdiği kararı temyiz edip, dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, sanık hakkında verilen cezaya yapılan itiraz taleplerinin yerinde görülmediğine vurgu yaparak, temyiz başvurusunun esastan reddine karar verdi. Ceza dairesi, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığı, delillerde ve işlemlerde de eksik olmadığı, cezaların kanuni bağlamda uygulandığının anlaşıldığını bildirdi. Ceza dairesince onama kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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