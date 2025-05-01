"Yenidoğan çetesi" davasında 10 sanığın tahliyesine savcılık itiraz etti İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davada mahkemenin 10 sanığın tahliye edilmesine ilişkin ara kararına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 01.05.2025 - 14:58 Güncelleme: 01.05.2025 - 14:58 facebook

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