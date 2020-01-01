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HaberlerGündemSon dakika! Yılbaşı gecesi taciz rezaleti! Kocaeli'de marketten dönen kadın dehşeti yaşadı

Yılbaşı gecesi taciz rezaleti! Kocaeli'de marketten dönen kadın dehşeti yaşadı

2020'ye dakikalar kala Kocaeli'de taciz rezaleti yaşandı. Güvenlik kamerasına yansıyan utanç görüntülerinde, evinin yakınındaki bir marketten dönen kadın, ara sokakta takip edildiği kişi tarafından tacize uğradı. Kadının yaşadığı şokla tokatladığı sapık, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Soruşturma başlatan polis, kamera görüntülerinden şüphelinin kimliğini belirlemeye çalışıyor

kocaeli'de utanç görüntüleri
HABERTURK.COM

Kocaeli'de yeni yıla dakikalar kala utanç görüntüleri yaşandı. Evinin yakınındaki bir marketten dönen kadın, ara sokakta tacize uğradı. Kadının şok olduğu dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Caner Aktan'ın haberine göre, iğrenç olay, Kocaeli'nin Derince İlçesi Esentepe Mahallesi Alçiçek Sokak üzerinde yeni yıla dakikalar kala meydana geldi. 39 yaşındaki E.İ. isimli evli kadın evinin yakınındaki markete giderek alışveriş yaptı. Ardından tekrar evine dönerken, evinin bulunduğu sokağa girdiğinde dehşeti yaşadı.

TAKİP EDİP, TACİZDE BULUNDU

Kadını evinin bulunduğu sokağa kadar takip eden kimliği belirsiz şahıs, kadının arkasından yaşanarak tacizde bulundu. Bir anda şok geçiren ve neye uğradığını şaşıran kadın, sapığa tokat attı. Tacizci bunun üzerine olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Hemen eve girip haber verdiği eşi dışarı çıktı ancak şüpheli şahsı bulamadı.

GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Taciz rezaleti güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından şahsın kimliğini belirlemeye çalışıyor.

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