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Son dakika: YÖK Başkanı'ndan 'kontenjan' açıklaması

YÖK Başkanı Yekta Saraç YKS'ye ilişkin değerlendirmede bulundu. Saraç, "Geçtiğimiz haftalarda YKS konusu ilk defa uygulanan bir sistem idi. Bunun sonuçları açıklandı, kamuoyu ile paylaşıldı. Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda 85 bin civarında boş kontenjanda azalma oldu geçen seneye göre." dedi

05.09.2018 - 19:10 | Güncelleme: İHA

Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, Türk Fizik Derneği’nin Bodrum’da düzenlediği 34’üncü Uluslararası Fizik Kongresi’nde ‘Onur Ödülü’ almasının ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik’i ziyaret etti. 
10 Üniversitenin rektörü katıldı. YÖK Başkanı Saraç, bu yıl ilk defa uygulanan YKS sonuçları hakkında da değerlendirmede bulunurken, geçen seneye oranla bu sene 85 bin boş kontenjan azalma olduğunu açıkladı.

Ziyaret sonrası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mustafa Güden, Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Adem Korkmaz, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin bağ ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile değerlendirme toplantısına katıldı.

“TEMEL BİLİMLER KALKINMA DİNAMİĞİ”

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi toplantı salonunda 10 Üniversite ve TÜBİTAK Başkanının bulunduğu değerlendirme toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yapan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, “Şahsıma tevdi edilen ödül, Yüksek Öğretim Kurulu’nun bu konulara ilişkin yaptığı katkılara yönelik olmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu adına aldım ben bu ödülü. Tabi bu mutluluk verici. Temel bilimler bu ülkenin kalkınmasının temel dinamiği. Bu bilimler ile Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji bundan 5-6 sene önce gerçekten boş sınıflar ve sıfır kayıt olduğu dönemlerden mukayese etmek gibi olmasın Mühendisliklerden bile daha iyi bir durum yakalayan ve her sene yeni bir ilgi ve alaka çeken programlar oldu. Bu bizi gerçekten mutlu ediyor” dedi.

“ÜSTÜN BAŞARI SINIFLARI UYGULAMASI DEVAM EDECEK”

Ülkemizde ilk defa uygulanan ve ulusal ölçekte üstün başarı sınıfları oluşturduklarını açıklayan Saraç, “Temel bilimlerde Fizik, Kimya, Matematik ve Biyoloji’de ilk üç sırada yerleşen öğrencileri bir Üniversitemizde bu öğrencilerin isteğine bağlı olmak üzere, başarılarını dikkate alacak şekilde özel sınıflar oluşturduk İstanbul Üniversitesinde. Ve özel bir müfredat oluşturuldu bunlar için. Buna ilaveten tek bir üniversitenin hocası ile değil, muhtelif üniversitelerin kültürleri ile tanışmaları için başkaca üniversitelerin hocaları da bu Temel Bilimlerdeki bu başarı sınıfına girerek ders verdi. Bunun yanı sıra Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar ile ilgili dersler konuldu ve güçlü bir dil desteği veriliyor. Bu ulusal ölçekte aslında hem ülkemizde, hem Yüksek Öğretim alanlarında görmediğimiz nitelikli bir proje. Bu da dikkate alındı bu ödülün verilmesinde. Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıfları uygulamasına bu sene de devam edeceğiz. Bunlar ülkemiz adına güzel gelişmeler. Malumunuz 2 ay kadar önce Avrupa Yüksek Öğretim alanında Bakanlar zirvesi gerçekleşti. Bakanlar zirvesinde ülkemiz Yüksek Öğretim alanında beş başlığın üçünde tam not aldı. Bizim amacımız iki yıl sonraki zirvede bu üç başlıkta tam not almayı dört başlığa, hatta beş başlığa çıkarmak. İnşallah buna da başaracağımıza inanıyorum” dedi.

“BOŞ KONTENJAN 85 BİN AZALDI”

YÖK Başkanı Saraç, bu yıl ilk defa uygulanan YKS sonuçları hakkında da değerlendirmede bulunurken, geçen seneye oranla bu sene 85 bin boş kontenjan azalma olduğunu açıkladı.

Saraç, “Geçtiğimiz haftalarda YKS konusu ilk defa uygulanan bir sistem idi. Bunun sonuçları açıklandı, kamuoyu ile paylaşıldı. Yerleştirme sonuçlarına baktığımızda 85 bin civarında boş kontenjanda azalma oldu geçen seneye göre. Gerçekten çok ciddi bir iyileşme oldu. Meslek Yüksek okullarının doluluk oranlar artık lisansı geçer hale geldi. Bunlar da ülkemiz için güzel sevindirici gelişmeler. Ülkemiz istikrarlı bir şekilde bilim alanında iyileşen ve kalite çıtasını yükselten bir şekilde süreç takip ediyor. Buna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde de yine Yüksek Öğretim alanında yeni başlıkları Yüksek Öğretim Kurulu’nun önüne koymuş oldu. Yeni başlıkları kamuoyu ile paylaşacağız. Bütün bunları yaparken bizim yakın ekibimiz rektörler oluyor. Rektörlerimiz ile de çeşitli vesileler ile bir araya geliyoruz. Ziyaret ettiğimiz bölgelerdeki diğer rektörlerimizi de çağırıyoruz ve istişarelerde bulunuyoruz, sorunlarını dinliyoruz. O sorunlara yönelik çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bugün de Muğla’daki toplantımızda burada rektörümüze de teşekkür ediyorum. Buradaki toplantımız da bu minvalde değerlendirilmesi lazım” dedi.

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