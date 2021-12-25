Yol kenarında gördü! Donmak üzereydi! 0:00 / 0:00

İHA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Gölbaşı, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında donmak üzere olan yavru bir köpek buldu.

ARACININ KALORİFERİNDE ISITTI

İHA'da yer alan son dakika haberine göre annesi de bitkin vaziyette olan yavruyu kurtarmak için yanına alarak aracının kaloriferinde ısıttı. Yavrunun nefes almakta güçlük çektiğini fark edince veterinerin yolunu tuttu.

SERUM BAĞLANDI TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Serum bağlanan yavrunun tedavisi devam ediyor. Akademisyenin yürek ısıtan bu davranışı takdir gördü.

"YAVRU DONMAK ÜZEREYDİ"

Gölbaşı, yavruyu donmak üzereyken bulduğunu belirterek, “Yavruyu Organize Sanayi Bölgesinde buldum. Annenin iki yavrusu vardı. Annesi çok zayıftı uzun süredir besleyememişti. Bu yavru kaskatı kesilmişti, donmak üzereydi. Diğer kardeşinin durumu biraz daha iyiydi.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Tedavi için bunu aldım. Annesi bu durumdan pek hoşlanmadı. Hemen aracın üzerinde kaloriferin üzerine yerleştirerek ısıttım. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Hemen veterinere götürdüm. İki gündür serum veriliyor. İnşallah yaşayacak diye umut ediyoruz. İlk bulduğumda içler acısı bir haldeydi. Yaşaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.