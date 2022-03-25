"Yol vermedin" dedi! Akılalmaz şiddet! 0:00 / 0:00

DHA

Son dakika haberler... İstanbul'da, dün sabah saatlerinde Güzeltepe Mahallesi, Alibeyköy Çevre Otoyolu üzerinde kan donduran bir olay yaşandı.

SOPALARLA BİRBİRLERİNE SALDIRDILAR

DHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, iki sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışma sonrası sürücüler ve yanındakiler araçlardan çıkarak sopalarla birbirine saldırdı.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

Sopa ve taşların havada uçuştuğu o anlar ise başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SÜRÜCÜLER AYIRMAYA ÇALIŞTILAR

Görüntülerde, iki grubun trafikte sopalarla kavga ettiği, birbirine taş ve sopalar fırlattığı, diğer sürücülerin ise ayrılmak için koştuğu görüldü.