        Son dakika: Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 20 yaralı

        Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 14 yaralı

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda virajı alamayan yolcu otobüsü devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişinin yaralandığı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 07:34 Güncelleme: 18.08.2025 - 07:43
        Yolcu otobüsü devrildi! 3 ölü, 20 yaralı
        Kuzey Marmara Otoyolu, Sancaktepe mevkisiden yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi de yaralandı.

        Kaza sabah 06.15 sularında meydana geledi. Tokat'tan Tekirdağ'a seyreden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası bariyerlere çarprak devrildi.

        Olayda ilk belirlemelete göre otobüste bulunan 35 yolcudan 3’ü hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

        Yaralanan yolcular, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

