Zafer Partisi lideri Özdağ: İki ilde MHP'yi destekleyeceğiz Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Kars ve Iğdır'da DEM Partisi'nin kazanmaması için MHP'li adayları destekleyeceklerini açıkladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Kars ve Iğdır'da MHP adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Sözcü TV'de yaptığı açıklamada yerel seçimlerde 79 ilde aday göstereceklerini söyledi. Özdağ iki ilde ise MHP adaylarını destekleyeceklerini açıkladı.

Özdağ, “Mesela Kars'ta MHP'yi destekleyeceğiz. Neden? AK Parti aday çıkartmıyor, MHP'yi destekliyor. Orada HDP'nin kazanmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bizim de Kars'ta destekçi kitlemiz var. İstesek yarın aday çıkarırız ama yapmayacağız. HDP'nin kazanmasını engelleyecek şekilde davranacağız. Benzer tavrı Iğdır'da da alacağımızı duyurmuştuk. Şaşırtıcı bazı adımları önümüzdeki günlerde tekrar açıklayacağız” diye konuştu.