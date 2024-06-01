Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Giriş: 01.06.2024 - 14:59 Güncelleme: 01.06.2024 - 14:59
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terör ve teröristle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
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