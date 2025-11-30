Son depremler 1 Aralık 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelleyerek duyuruyor. Son depremler bölgede yaşayanlarda kısa süreli paniğe neden olabiliyor. Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp duyuruluyor. Peki, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 1 Aralık son depremler listesi
Son depremler listesi kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depremleri güncel olarak açıklıyor. İşte, 1 Aralık son depremler listesi
ANTALYA'DA DEPREM!
Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Saat 08:48'de Akdeniz'de 3.6'lık deprem oldu. Deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65 kilometre uzağında gerçekleşti.
KÜTAHYA'DA DEPREM!
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Kütahya'nın Gediz ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.36'da gerçekleşen depremin derinliği 10.3 km olarak kaydedildi.
SON DEPREMLER 30 KASIM 2025
2025-11-30 15:00:19 39.25889 28.08556 7.2 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 14:48:43 39.14917 28.26667 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 14:43:55 38.02889 28.97333 7.16 ML 0.9 Buldan (Denizli)
2025-11-30 14:35:08 36.10444 31.10722 6.52 ML 1.8 Akdeniz - [65.67 km] Kumluca (Antalya)
2025-11-30 14:14:58 39.02722 29.7225 7.0 ML 1.8 Gediz (Kütahya)
2025-11-30 13:40:42 38.38806 27.6475 5.8 ML 1.7 Kemalpaşa (İzmir)
2025-11-30 13:14:23 36.44278 29.27389 7.0 ML 1.4 Seydikemer (Muğla)
2025-11-30 13:07:38 39.20611 28.27861 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 13:03:50 39.15028 28.1775 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.