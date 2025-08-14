Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 14 Ağustos 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler 14 Ağustos 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini süreli olarak güncelleniyor. Yaşanan en ufak sarsıntıda '' Deprem mi oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Peki deprem mi oldu, bugün en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 14 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi görüntüleme ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2025 - 07:30 Güncelleme: 14.08.2025 - 07:30
        1

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 14 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

        2

        BALIKESİR’DE DEPREM OLDU

        Balikesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem yerin 7km derinliğinde gerçekleşti.

        3

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Hızı 70 km'yi bulacak... 11 kent için fırtına alarmı!
        ABD Alaska'yı Rusya'dan nasıl satın aldı?
        Göreve iade edilen memurun vergisi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        General ve amiral atamaları Resmi Gazete'de
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Ülke puanında son durum!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Mal varlığına göz dikildi
