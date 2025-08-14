Son depremler 14 Ağustos 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelinde meydana gelen tüm depremleri saniye saniye kayıt altına almaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar ''Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt arıyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir Sındırgı’da 3.5 büyüklüğünde deprem oldu. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 14 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşabilirsiniz.