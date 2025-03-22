Son depremler: 22 Mart az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD, Kandilli son depremler listesi
Son depremler listesi AFAD ve Kandilli tarafından duyuruluyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. 22 Mart Cumartesi Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkez üssü Kale ilçesi olduğu öğrenilen Malatya depreminin 3 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı. Peki 22 Mart'ta deprem oldu mu, en son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? İşte, son depremler listesi
Son depremler listesi merak ediliyor. Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer aldığından gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından ölçülerek kamuoyu ile paylaşılıyor. Peki 22 Mart az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte, AFAD, Kandilli son depremler listesi
MALATYA’DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından merkez üssü Kale ilçesi olduğu öğrenilen Malatya depreminin 3 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı.
Saat 04.46 sularında meydana gelen depremin derinliği ise, 8.41 kilometre olduğu belirtildi.
EGE DENİZİ'NDEKİ DEPREMLER SÜRÜYOR
Ege Denizi'nde 28 Ocak 2025 tarihinden itibaren yoğunlaşmaya başlayan depremlerin sayısı artıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 04.21’de 2.5 büyüklüğünde deprem oldu.
AFAD: DOĞRU BİLGİ İÇİN RESMİ AÇIKLAMALAR DİKKATE ALINMALI
AFAD, vatandaşları sosyal medyada dezenformasyon içerikli paylaşımlara karşı uyardı.
Doğru bilgi için resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaların dikkate alınması gerektiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ülkemizdeki bilim insanları ve araştırmacılar söz konusu sismik hareketliliği AFAD ile koordineli şekilde ve farklı açılardan (deprem, volkanik aktivite, tsunami vb.) değerlendirmektedir.
Vatandaşlarımızın sosyal medyada oluşabilecek dezenformasyon içerikli paylaşımlara itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ