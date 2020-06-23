Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 23 Haziran son deprem listesi haberimizde.

ÇANKIRI ÇERKEŞ'TE 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın verilerine göre, merkez üssü Çankırı'nın Çerkeş ilçesi olan, 4.2 büyüklüğündeki deprem, saat 08.54'te meydana geldi. Depremin, 10 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. İlçede kısa süre paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanın olmadığı belirtildi.

SON DEPREMLER 23 HAZİRAN SALI

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle: