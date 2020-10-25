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Son depremler 25 Ekim 2020! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler...

Son depremler, ülkemizde sık sık meydana gelen sarsıntılar nedeniyle gündemde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler verilerini kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 25 Ekim 2020 Pazar günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler...

Son depremler 25 Ekim 2020! AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler...

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? Sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. Son olarak 07:25'te Antalya Manavgat'ta 2.3 şiddetinde deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 72.4 km derinlikte olduğu belirtildi. İşte, 25 Ekim son deprem listesi...

AFAD - KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 25 EKİM 2020

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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