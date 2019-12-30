Yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar Kandilli ve AFAD'dan gelen son deprem verilerini takip etmeye başladılar. Türkiye'de en son nerede deprem oldu?, Bugün deprem mi oldu? Son depremler gibi soru başlıkları neredeyse her gün araştırılmakta. İşte 30 Aralık 2019 tarihinde meydana gelen son depremlerin listesi. Deprem verileri AFAD ve Kandilli tarafından yayınlanan verilerdir.

AFAD SON DEPREMLER 30 ARALIK

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 30 ARALIK EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.12.30 07:16:26 37.0305 28.2120 5.0 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.12.30 07:07:30 36.3633 29.5193 10.3 -.- 1.8 -.- CAMLIOVA-KAS (ANTALYA) İlksel 2019.12.30 04:54:21 39.8023 33.3517 11.7 -.- 1.5 -.- BEDESTEN-YAHSIHAN (KIRIKKALE) İlksel 2019.12.30 04:48:18 37.9612 42.9113 4.1 -.- 1.9 -.- KORULU-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.30 03:44:17 39.4822 27.9775 15.8 -.- 1.3 -.- BASCESME-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel 2019.12.30 02:50:33 39.1853 29.4283 9.4 -.- 1.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel 2019.12.30 02:49:54 38.4387 39.1572 12.4 -.- 2.0 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.12.30 02:47:47 38.3187 38.9367 1.5 -.- 1.6 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel 2019.12.30 01:30:29 38.4197 26.6540 8.3 -.- 1.7 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.29 23:02:16 38.1558 26.3462 13.9 -.- 2.4 -.- CESME ACIKLARI-IZMIR (EGE DENIZI) İlksel 2019.12.29 22:38:24 39.5272 27.7833 30.0 -.- 0.9 -.- KARAKAVAK-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.29 22:30:52 39.6622 35.3917 9.1 -.- 1.3 -.- KARACALAR-SARIKAYA (YOZGAT) İlksel 2019.12.29 22:13:08 38.7170 43.1365 19.4 -.- 1.6 -.- VAN GOLU İlksel 2019.12.29 21:27:01 37.2643 27.1438 5.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.12.29 20:36:53 41.9193 23.3742 73.8 -.- 4.0 4.1 BULGARISTAN İlksel 2019.12.29 20:29:37 37.0307 30.3383 9.2 -.- 1.3 -.- ESENYURT-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.12.29 20:22:24 39.3557 27.8943 8.9 -.- 1.1 -.- KOZDEREGUVEN-(BALIKESIR) İlksel 2019.12.29 18:47:47 39.2180 40.3347 10.6 -.- 2.0 -.- DEMIRKANAT-KIGI (BINGOL) İlksel 2019.12.29 17:45:02 38.9380 43.5588 17.8 -.- 2.3 -.- COLPAN-(VAN) İlksel 2019.12.29 17:44:43 41.2043 40.6630 5.0 -.- 1.6 -.- KEMERKOY-CAYELI (RIZE) İlksel 2019.12.29 17:09:38 37.9610 42.9643 7.9 -.- 2.3 -.- KACIT-CATAK (VAN) İlksel 2019.12.29 16:03:10 35.9520 29.2792 12.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.12.29 15:23:26 38.4728 42.9120 12.6 -.- 2.1 -.- INKOY-GEVAS (VAN) İlksel 2019.12.29 15:16:13 40.4290 41.9632 13.8 -.- 2.2 -.- UNLUKAYA-OLTU (ERZURUM) İlksel 2019.12.29 14:20:06 40.3462 42.1595 5.0 -.- 4.2 4.3 GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel