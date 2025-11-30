Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler 30 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler 30 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelleyerek duyuruyor. Son depremler bölgede yaşayanlarda kısa süreli paniğe neden olabiliyor. Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp duyuruluyor. Peki, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 30 Kasım Pazar son depremler listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2025 - 07:55 Güncelleme: 30.11.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Son depremler listesi kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depremleri güncel olarak açıklıyor. İşte, 30 Kasım 2025 son depremler listesi

        2

        ANTALYA'DA DEPREM!

        Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Saat 08:48'de Akdeniz'de 3.6'lık deprem oldu. Deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65 kilometre uzağında gerçekleşti.

        SON DEPREMLER 30 KASIM 2025

        2025-11-30 09:02:48 39.19806 28.21333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-30 09:01:10 39.18472 28.22361 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-30 08:59:29 39.17417 28.31056 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-30 08:57:59 39.16917 28.31722 7.01 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-30 08:51:57 39.22278 28.13389 6.98 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-30 08:49:13 39.19194 28.29028 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-11-30 08:48:57 36.06972 31.08083 35.64 ML 3.6 Akdeniz - [65.11 km] Kumluca (Antalya)

        2025-11-30 08:30:38 39.16722 28.27222 10.89 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)

        3

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        4

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Hikmet öğretmen cinayetinde faillerin HTS oyunu!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Beklenen yağmur! Peş peşe uyarılar!
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Trump "yetkisini" vurguladı
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Beşiktaş'ın Fatih Karagümrük 11'i!
        Hemşehrim memleket neresi?
        Hemşehrim memleket neresi?
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Genç asistan doktor feci kazada can verdi!
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Dışişleri'nden Karadeniz'deki saldırılara dair açıklama
        Katil kayınpeder intihar etti
        Katil kayınpeder intihar etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Ulaştırma Bakanlığından patlama yaşanan 2 gemiye dair açıklama
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Bu alışkanlıklar 'pazartesi sendromu'nu yok ediyor
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Nomofobi çağın yeni krizi mi?
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Papa XIV. Leo Sultanahmet Camii'nde
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Fırtına 3 puanı 3 golle aldı!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Anne ve 3 çocuğu içerideydi... Alevler yükseldi nefesler tutuldu!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Küfürleşme kavgasında kan donduran şiddet! Defalarca yumruklayıp tekmeledi!
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Yangında kaybettiklerini listeledi
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Tedesco'nun derbi planı belli oluyor!
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor
        Damla Özüduru Babacan: Çocuklar beni prenses zannediyor