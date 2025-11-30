Son depremler 30 Kasım 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini güncelleyerek duyuruyor. Son depremler bölgede yaşayanlarda kısa süreli paniğe neden olabiliyor. Depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından ölçülüp duyuruluyor. Peki, en son nerede ve kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte, 30 Kasım Pazar son depremler listesi
Son depremler listesi kamuoyuna duyurulmaya devam ediyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, ''Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, büyüklüğü kaç?'' sorularına yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi depremleri güncel olarak açıklıyor. İşte, 30 Kasım 2025 son depremler listesi
ANTALYA'DA DEPREM!
Akdeniz'de Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Saat 08:48'de Akdeniz'de 3.6'lık deprem oldu. Deprem Antalya'nın Kumluca ilçesinin 65 kilometre uzağında gerçekleşti.
SON DEPREMLER 30 KASIM 2025
2025-11-30 09:02:48 39.19806 28.21333 7.0 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 09:01:10 39.18472 28.22361 7.0 ML 2.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:59:29 39.17417 28.31056 7.0 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:57:59 39.16917 28.31722 7.01 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:51:57 39.22278 28.13389 6.98 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:49:13 39.19194 28.29028 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-11-30 08:48:57 36.06972 31.08083 35.64 ML 3.6 Akdeniz - [65.11 km] Kumluca (Antalya)
2025-11-30 08:30:38 39.16722 28.27222 10.89 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.