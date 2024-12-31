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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler: 31 Aralık az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler: 31 Aralık az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli duyurdu

        Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi yurdun birçok noktasında meydana gelen depremleri anlık duyuruyor. Depremin büyüklüğü, konumu ve sarsıntının büyüklüğü gibi tüm detaylara ulaşılabiliniyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi, 31 Aralık az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 07:34 Güncelleme: 31.12.2024 - 07:34
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        Son depremler verilerini AFAD ve Kandilli duyurmaya devam ediyor. Dün AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, Sivas'ın Ulaş ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Yaşanan sarsıntı sebebiyle anlık deprem listesi merak konusu oluyor. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tüm depremlere ilişkin verilerle son depremler listesi

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        ADANA DEPREM İLE SALLANDI

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.58’de Adana Kozan’da deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 1.4 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 6.98 kilometre derinliğinde kayıtlara geçti.

        İZMİR BERGAMA’DA DEPREM

        AFAD’ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 06.49’da İzmir Bergama’da deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 2.1 olarak ölçülen sarsıntı, yerin 4.58 kilometre derinliğinde kayıtlara geçti.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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