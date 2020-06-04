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Son depremler 4 Haziran 2020 Perşembe! AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler

Son depremler, deprem kuşağında yer alan ülkemizde vatandaşların sık sık gündeminde gelen konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri kamuoyu ile anlık olarak paylaşıyor. İşte 4 Haziran 2020 Perşembe günü meydana gelen ve AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmiş son depremler

deprem

Deprem mi oldu? En son deprem nerede oldu? sorusu deprem kuşağında yer alan ülkemizde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Türkiye ve çevresinde gün içerisinde, bazılarını hissettiğimiz bazılarını ise hissedemediğimiz bir çok deprem meydana geliyor. 4 Haziran son deprem listesi haberimizde.

SON DEPREMLER 4 HAZİRAN PERŞEMBE

AFAD'ın verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) verilerine göre, Türkiye ve çevresinde meydana gelen son depremler şöyle:

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