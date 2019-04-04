4 Nisan'da meydana gelen son depremler, bugün akşam saatlerinde Elazığ Sivrice'de meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından gündeme geldi. Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de sık sık yer sarsıntıları kaydediliyor. 4 Nisan'da meydana gelen son depremler haberimizde.

4 NİSAN SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM),Türkiye'de ve çevre denizlerinde meydana gelen yer sarsıntıların kaydederek anlık olarak erişime açıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nin verilerine göre 4 Nisan son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.04.04 21:58:54 38.3797 39.1363 8.6 -.- 3.0 3.1 USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.04.04 21:58:12 38.5620 31.1545 7.0 -.- 2.2 -.- DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.04.04 21:48:39 37.4768 29.3560 5.1 -.- 2.7 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 21:43:09 38.5648 31.1460 7.8 -.- 2.4 -.- DERESINEK-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.04.04 21:32:36 38.5960 31.0805 10.8 -.- 2.7 -.- PINARKAYA-CAY (AFYONKARAHISAR) İlksel 2019.04.04 21:07:00 37.7015 37.4302 9.1 -.- 2.0 -.- BOZLAR-CAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS) İlksel 2019.04.04 20:55:40 38.3718 39.1485 5.0 -.- 3.1 3.2 USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel 2019.04.04 20:31:07 38.3513 39.1585 1.2 -.- 5.3 5.2 CATAKKAYA-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2019.04.04 20:31:07) 2019.04.04 19:16:27 37.4903 29.4387 9.7 -.- 2.3 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:43:20 37.4662 29.2878 7.8 -.- 2.7 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:11:25 37.4673 29.2532 6.0 -.- 2.6 -.- ALAATTIN-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 18:01:17 37.4897 29.3635 5.5 -.- 4.3 4.2 APA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 16:51:34 39.7798 32.5658 0.0 -.- 1.5 -.- DEVECI-HAYMANA (ANKARA) İlksel 2019.04.04 16:35:16 36.1880 33.6827 0.0 -.- 1.0 -.- YESILOVACIK-SILIFKE (MERSIN) İlksel 2019.04.04 16:12:17 37.1885 28.4928 10.9 -.- 1.8 -.- YARAS-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 15:47:33 39.3173 42.0233 3.4 -.- 1.7 -.- BUDAKLI-KARACOBAN (ERZURUM) İlksel 2019.04.04 15:13:14 37.4657 29.3843 18.9 -.- 1.7 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 15:12:55 39.1042 37.3318 0.0 -.- 2.0 -.- KIRKPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel 2019.04.04 15:06:32 37.1602 37.1437 0.0 -.- 1.8 -.- ACAROBA-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel 2019.04.04 14:58:24 37.4495 29.3197 5.3 -.- 2.5 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 14:36:17 39.6247 26.4772 5.3 -.- 1.9 -.- DIBEKLI-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel 2019.04.04 14:08:28 37.2100 28.1735 0.0 -.- 1.7 -.- CIRPI-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 13:38:19 37.4603 29.4712 4.2 -.- 2.6 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 13:30:25 37.1985 28.7728 16.6 -.- 1.6 -.- KARACAOREN-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 13:20:39 37.3863 29.4447 5.0 -.- 1.6 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.04.04 12:58:05 37.2063 28.2225 0.0 -.- 1.6 -.- KAFACA-(MUGLA) İlksel 2019.04.04 12:36:35 37.9685 34.7727 0.0 -.- 1.2 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel 2019.04.04 12:09:03 36.7162 26.6352 8.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel