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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta acı olay!

        Sinop'ta acı olay! İstanbul'dan tatile gelip, kamp kurdular...

        İstanbul'dan Sinop'a tatile gelen ailenin Akliman'daki kampı acı bitti. Serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren baba kurtarıldı. Uzun süre elinden tutup kurtarmaya çalıştığı 16 yaşındaki oğlu denizde kayboldu. Çocuk için ekiplerce arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 19:22 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:23
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        İstanbul'dan tatil için ailesiyle Sinop'a gelen Ahmet Yusuf Mar (16), Akliman mevkisinde babası Bekir Mar ile denize girdi.

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        Bir süre sonra boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlu fark eden cankurtaran, denize girdi.

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        Baba Bekir Mar'a ulaşan cankurtaran, arkadaşlarının yardımıyla onu denizden çıkarttı. Ahmet Yusuf Mar ise gözden kayboldu.

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        İhbar üzerine olay yerine ambulans ve deniz polisi sevk edildi.

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        Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Bekir Mar, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        Deniz polisi yaklaşık bir saat denizde kaybolan Ahmet Yusuf Mar'ı aradı.

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        Şiddetli dalga ve suyun bulanık olması nedeniyle çalışmalar aralıklarla devam ediyor.

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        Cankurtaran Hazar Kaptan, boğulma tehlikesi geçiren baba ve oğlunun bağırması üzerine yardıma koştuğunu belirterek, "Hemen suya girdim, baba çocuğunu tutuyordu. Bırakmaması için defalarca bağırdım. Dalgalardan dolayı zorlandım. Daha sonra baba yorulduğu için çocuk elinden kaydı. Sonra babayı diğer arkadaşlarımın yardımıyla kurtardım. Dalgalar çok yüksek ve suyun bulanık olması ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarım saat çocuğu aradık şu ana kadar da bulamadık" diye konuştu.

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        Öte yandan İstanbul'dan gelen ailenin, Akliman mevkisinde çadır kurdukları öğrenildi.

        #sinop haberleri
        #haberler
        #Akliman
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