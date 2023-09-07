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        Haberler Gündem Güvenlik Aracına GPS takip cihazı taktıkları kişiyi gasp eden çete çökertildi - Güncel Haberler

        Aracına GPS takip cihazı taktıkları kişiyi gasp eden çete çökertildi

        Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden nefes kesen operasyon! Güvenlik kamerası görüntüleri Aracına GPS takip cihazı taktıkları kişiyi gasp eden çete çökertildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:33 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:35
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        GPS çetesi çökertildi
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        Ankara'da aracına GPS takip cihazı taktıkları kişiyi gasp eden ve 16 Ağustosta İstanbul'daki bir döviz bürosundan 34 bin 500 dolarlık yağma yapan çete çökertildi.

        Alınan bilgiye göre, çalışanlarının maaşını vermek için bankadan 10 bin 350 avro çeken ve sonrasında şirket ortağı ile görüşmek için Söğütözü Mahallesi Dumlupınar Bulvarındaki bir benzinliğin yanına gelen kişi, başka bir araçtan inen şüpheliler tarafından darp edilerek gasp edildi.

        ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

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        Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince yapılan çalışmalar neticesinde bankadan para çeken mağdur şahsı, aracına taktıkları GPS takip cihazı ile takip eden şüphelilerin Gürcistan uyruklu oldukları tespit edildi.

        Birçok araç değiştirerek farklı istikametlerde izlerini kaybettirmeye çalıştıkları ve sahte pasaport çıkararak yurt dışına giriş-çıkış yaptıkları belirlenen şüphelilerin Ankara'dan Afyonkarahisar'a, oradan da Antalya'ya kaçtıkları belirlendi.

        ÇETE ÜYELERİ YAKALANDI

        Ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyon ile Türk ve Gürcülerden oluşan çete üyelerini yakaladı.

        İstanbul'daki bir döviz bürosundan 16 Ağustosta 34 bin 500 dolarlık yağma olayını da gerçekleştirdiği tespit edilen çeteye yönelik soruşturma sürüyor.

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