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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray TFF Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar itirazına ret! - Galatasaray Haberleri

        Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!

        TFF Tahkim Kurulu, 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 20:09 Güncelleme: 07.09.2023 - 20:41
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        Galatasaray'ın 1959 öncesi itirazına ret!
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        TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın 1959 öncesi şampiyonluklar için kurulan komisyonla ilgili itirazını reddetti.

        TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Galatasaray A.Ş.’nin, TFF Yönetim Kurulu’nun 14.07.2023 tarihli kararına itirazı incelendi. Kurulumuz’un 31.08.2023 tarihli toplantısında incelemeye alınan dosyada yapılan müzakere neticesinde; TFF Yönetim Kurulu kararının hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; Fenerbahçe A.Ş. tarafından TFF Yönetim Kurulu’na yapılan başvuru üzerine araştırma komisyonu kurulmasına dair tesis edilen kararın işin esasını sonuçlandıracak nitelikte olmadığı anlaşıldığından, bu aşama itibariyle itiraz başvurusunun reddine, oybirliği ile,"

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