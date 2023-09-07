Restoranda eski eşini yumrukla bayılttı! Sıcak gelişme!
Zonguldak'ta, sevgilisi 37 yaşındaki Nuray A. ile tartışmasına dahil olduğu eski eşi 36 yaşındaki Selma A.'yı yumruklayıp bayıltan 41 yaşındaki Kamil E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Selma A. ise tedavisi sonrası taburcu edildi
Zonguldak'ta olay, dün, Ereğli ilçesi Murtaza Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.
İKİ KADIN ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre Kamil E.'nin (41) eski eşi Selma A. (36) ve sevgilisi Nuray A. (37) karşılaşınca, iki kadın arasında tartışma çıktı.
ESKİ EŞİNE SALDIRDI
Tartışma büyüyünce Nuray A., birlikte yaşadığı sevgilisi Kamil E.'yi restorana çağırdı. Gelen Kamil E., sevgilisiyle tartışan eski eşi Selma A.'ya saldırdı.
YUMRUK DARBELERİYLE BAYILDI
Selma A., yumruk darbeleriyle bayıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Selma A.'yı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
ESKİ KOCA SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Kamil E., polis merkezindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Selma A. ise taburcu edildi.