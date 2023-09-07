Erden Timur tek tek açıkladı: Vecino, Ndombele, Davinson Sanchez...

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"ZANIOLO, PREMIER LİG'DE OYNAMAK İSTEDİ" "Nicolo Zaniolo, Premier Lig söz konusu olunca gitmek istedi. Rekor bir kira bedeliyle gitti. Şarta bağlı yüksek bir bonservis var. 40 Milyon € bonuslarla olacak rakamlar. Tek tek bonuslar aklımda değil. 15 Milyon €'ya aldık. Daha fazla kâr için bu satışı yaptık. Nicolo Zaniolo'nun geriye dönüp, gelecek sene bizde oynamasını da isteyebiliriz. Bu yollar hep açık."

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"TÜRKİYE'DE BÖYLE KADRO KURULMADI" "Hiçbir rakip takım yöneticisi 'Hata yaptık' demiyor. Ben 1 tane hata yaptı, başkası 10 tane yapıyor. Karalama işlerini yapmak çok kolay. O işlere tenezzül etmek istemiyoruz. Türk futbolunu dönüştürmek istiyoruz.