Sevim Çet'in annesinden çarpıcı sözler: Yüzümüze baka baka yalan söyledi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kayıp başvurusunda bulunduğu eşi Sevim Çet'i (35) öldürüp, ormana gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Özgür Çet (44) , duruşmada süre istedi. Sevim Çet'in annesi Emine Kaçar ve babası Mehmet Kaçar ise sanığa en ağır cezanın verilmesini talep edterek, "Ömür boyu hapis yatarak cezasını çeksin. Öldürdü, sakladı, bir de cesedini çürüttü. Yüzümüze baka baka yalan söyledi. Bize 2 ay boyunca kızımızı arattı. Öldüreceğine boşasaymış" dedi.

KARGO FİRMASINDA ÇALIŞIYORDU

Fethiye'de bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Özgür Çet, geçen yıl 22 Ağustos'ta polis merkezine giderek, kızından öğrendiği kadarıyla kendisi iş yerindeyken eşi Sevim Çet'in evlerinin önüne gelen kırmızı bir arabaya binerek gittiğini telefonunu da evde bıraktığını anlatıp, kayıp başvurusunda bulundu. Kayıp başvurusu ile ilgili çalışmalardan sonuç alınamazken, geçen 23 Ekim'de Fethiye'nin Bozyer mahallesi Çırpı mevkisindeki ormanda, ceset gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmada çürümüş durumdaki cesedin bir kadına ait olduğu tespit edildi. Tanınmayacak halde olan ve üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmayan cesedin kime ait olduğunun tespiti için çalışma başlatıldı. Ceset, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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DNA TESTİYLE KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda, cesedin bıçaklanarak öldürülen bir kadına ait olduğu belirlendi. Kayıp başvurusunda bulunan Özgür Çet ve iki çocuğundan alınan kan ve doku örnekleriyle yapılan DNA testi sonucu cesedin Sevim Çet'e ait olduğu saptandı. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği, geçmişe dönük iletişim kayıtları (HTS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmalarında Özgür Çet'in eşinin cesedinin bulunduğu Çırpı mevkisinde olduğunu ve bir gün sonra kayıp başvurusunda bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine polis, evine baskın yaparak Özgür Çet'i gözaltına aldı.

Özgür Çet, poliste 9 saat süren sorgusunda suçunu itiraf etti. İfadesinde, "Eşim bizimle ilgilenmiyordu. Sürekli 'TikTok' isimli uygulama üzerinden videolar çekiyordu. Lüks hayat düşkünüydü. Bu nedenle kavga ettik. Bıçakla üzerime yürüdü. Kendimi korumaya çalıştım. Sol göğüs kısmından bıçakladım. Cesedi brandaya sarıp, evimizin balkonunun alt kısmına bıraktım. Gece ortalık sakinleştikten sonra cesedi Çırpı mevkisindeki ormana götürüp bıraktım" diyen Çet, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Soruşturmanın ardından Özgür Çet hakkında, eşi kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Fethiye 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Özgür Çet, öldürülen Sevim Çet'in anne Emine Kaçar ve babası Mehmet Kaçar katıldı.

SAVUNMA YAPMAYIP, SÜRE İSTEDİ

Duruşmada Muğla Barosu adına Av. Hayal Özenç, Fethiye Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği adına Avukat Okşan Palabıyıkoğlu ve Avukat Ayşegül Cesur davaya müdahil olarak katılma talebinde bulundu. Mahkeme suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle bu talebi reddetti. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık Özgür Çet, duruşmada savunma yapmayacağını belirtip, savunma için süre verilmesini istedi.