Son depremler listesi 1 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 1 Ağustos Cuma verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. İşte, 1 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 1 Ağustos 2025 son depremler listesi...
İSTANBUL'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:36'da Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İstanbul'un Silivri ilçesine 24.65 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
EGE DENİZİ'NDE DEPREM
AFAD verilerine göre, saat 08:59'da Ege Denizi Girit Adası merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla'nın Datça ilçesine 225.98 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 8.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
31 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ
3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;
2025-07-31 13:36:40 40.845 28.26778 9.91 ML 3.5 Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)
2025-07-31 08:59:33 35.03472 25.99694 8.45 ML 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.