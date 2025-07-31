Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem SON DEPREMLER LİSTESİ 1 AĞUSTOS 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 1 Ağustos 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içerisinde pek çok sarsıntı meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 1 Ağustos Cuma verileri ile bugün meydana gelen depremlerin merkez üssü, derinliği ve büyüklüğü öğrenilebiliyor. İşte, 1 Ağustos 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 07:16 Güncelleme: 01.08.2025 - 00:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Türkiye’de meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anbean raporlanıp kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler, ‘’Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde?’’ sorularının yanıtlarına Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi üzerinden ulaşıyor. İşte, 1 Ağustos 2025 son depremler listesi...

        2

        İSTANBUL'DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 13:36'da Marmara Denizi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        İstanbul'un Silivri ilçesine 24.65 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 9.91 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        EGE DENİZİ'NDE DEPREM

        AFAD verilerine göre, saat 08:59'da Ege Denizi Girit Adası merkezli 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Muğla'nın Datça ilçesine 225.98 kilometre mesafede kaydedilen deprem, yerin 8.45 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        4

        31 TEMMUZ 2025 AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

        3.0 ve üzeri büyüklükteki son depremler şöyle;

        2025-07-31 13:36:40 40.845 28.26778 9.91 ML 3.5 Marmara Denizi - [24.65 km] Silivri (İstanbul)

        2025-07-31 08:59:33 35.03472 25.99694 8.45 ML 4.0 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [225.98 km] Datça (Muğla)

        5

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez
        ABD Dışişleri Bakanı: Rusya ABD ile baş edemez
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Zelenskiy'den rejim değişikliği çağrısı
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Semedo transferini açıkladı!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Gabon Cumhurbaşkanı ile görüştü
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Almanya'dan Filistin açıklaması: Süreç başlamalı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Justin Timberlake kene kurbanı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Ev arkadaşı dehşet saçtı!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Sağanak yağış geliyor! Yurt genelinde etkili olacak!
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Terörsüz Türkiye Komisyonu için 47 üyenin ismi belli oldu
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Osimhen, Avrupa'da yankılandı: Türk liginin MVP'si!
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil
        10 soruda Reels şampiyonu Ksamil