Son depremler listesi 17 Ekim: AFAD ve Kandilli verileri az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Ülkenin dört bir yanında meydana gelen depremler Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınmaya devam ediyor. Bugün yaşanan depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi detaylara 17 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinden ulaşılabiliyor. AFAD verilerine göre Akdeniz ve Muğla'da deprem oldu. Peki, AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...
Türkiye bir deprem ülkesi. Haliyle gün içinde küçük büyük birçok deprem meydana geliyor. Yaşanan tüm sarsıntılar AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıp resmi siteleri üzerinden paylaşılıyor. AFAD verilerine göre, Akdeniz ve Muğla'da deprem meydana geldi. Peki az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 17 Ekim 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi sorgulama ekranı…
MUĞLA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 08.01'de Muğla'nın Ula ilçesinde deprem meydana geldi.
3.2 büyüklüğündeki deprem, yerin 13.29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
AKDENİZ'DE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 07.20'de Akdeniz'de deprem meydana geldi.
4.3 büyüklüğündeki deprem, 6.34 kilometre derinlikte kaydedildi.
16 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;
2025-10-16 08:01:24 37.10667 28.61056 13.29 ML 3.2 Ula (Muğla)
2025-10-16 07:20:45 34.86167 26.23944 6.34 MW 4.3 Akdeniz
EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.