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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 19 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        En son nerede deprem oldu? 19 Ocak 2025 ve Kandilli son depremler listesi

        19 Ocak Pazar günü Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli depremler kaydedildi. Bu depremler, Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak izlenip raporlandı. Depremler, yerel halk tarafından her zaman hissedilmese de uzmanlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, en son deprem ne zaman ve hangi bölgede meydana geldi? İşte, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre 19 Ocak 2025 tarihli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 07:38 Güncelleme: 19.01.2025 - 07:38
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        Türkiye, deprem kuşağında yer alan ve sık sık sismik aktivitelerin gözlendiği bir ülke. Birçok deprem, vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydediliyor. Peki, en son ne zaman ve nerede bir deprem meydana geldi? İşte 19 Ocak 2025 itibarıyla gerçekleşen son depremler...

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        MALATYA'DA DEPREM!

        Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem saat 00.28'de ve yerin 6.36 kilometre aşağısında oldu.

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        AKDENİZ DE SALLANDI

        Akdeniz'de 2.3 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. Deprem, Marmaris Muğla'dan hissedildi. Saat 01.34'te oldu ve yerin 6.77 kilometre altında kaydedildi.

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