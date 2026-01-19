Son depremler listesi 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp kamuoyu ile paylaşıyor. İşte sarsıntıların derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü gibi veriler için 19 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!