19 Ocak son depremler listesi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile deprem mi oldu, nerede ve büyüklüğü kaç?
Deprem ülkesi olan Türkiye'de her gün küçük büyük birçok sarsıntı yaşanıyor. Yurt genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor. AFAD'ın sitesinde yer alan verilere göre, bugün en büyük depremler Çanakkale ve Hatay açıklarında meydana geldi. Peki, az önce deprem mi oldu, en son deprem nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? İşte, 19 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...
Son depremler listesi 19 Ocak 2026 Pazartesi günü için takip ediliyor. Yurt genelinde gün içinde pek çok sarsıntı yaşanıyor. Bunlardan bazıları kendisini hissettirirken bazıları ise hiç anlaşılmıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi irili ufaklı tüm depremlere ilişkin verileri raporlayıp kamuoyu ile paylaşıyor. İşte sarsıntıların derinliği, büyüklüğü ve merkez üssü gibi veriler için 19 Ocak 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
HATAY DEPREM İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, saat 14:01’de Lübnan-Baalbek, Beqaa merkezli 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Hatay'ın Yayladağı ilçesine 181.21 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 9.77 kilometre derinlikte gerçekleşti.
ÇANAKKALE AÇIKLARINDA PEŞ PEŞE DEPREM
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 03:15’te Ege Denizi’nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 50.34 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 7.0 kilometre derinlikte ölçüldü.
Saat 06:27’de Ege Denizi’nde 3.1 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine 52.08 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 10.29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
18 OCAK 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ
İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki en son depremler şöyle;
2026-01-18 14:01:37 34.23583 36.38111 9.77 ML 3.8 Baalbek, Beqaa (Lübnan) - [181.21 km] Yayladağı (Hatay)
2026-01-18 06:27:45 39.01806 25.9575 10.29 ML 3.1 Ege Denizi - [52.08 km] Ayvacık (Çanakkale)
2026-01-18 03:15:04 39.02944 25.995 7.0 ML 3.1 Ege Denizi - [50.34 km] Ayvacık (Çanakkale)
EN SON DEPREM NEREDE OLDU VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Son depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Son depremler listesi küçük ve büyük ölçekli tüm sarsıntıları barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremlerin büyüklüğü, derinliği, merkez üssü gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan deprem verilerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?
Evinin altından fay hattı geçip geçmediğini merak eden vatandaşlar, https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresini tıkladıktan ve e-Devlet girişi yaptıktan sonra Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması'na ulaşabiliyor.