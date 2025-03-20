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        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 20 Mart 2025: Az önce deprem mi oldu, nerede oldu ve kaç büyüklüğünde? AFAD ve Kandilli son dakika deprem haberleri

        Son depremler listesi 20 Mart 2025: AFAD ve Kandilli verileri ile en son ne zaman ve nerede deprem oldu?

        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok sarsıntı meydana geliyor. Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye kayıt altına alınıyor. Son depremler listesi 20 Mart 2025 Perşembe günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu? İşte, 20 Mart 2025 AFAD ve Kandilli verileri ile son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.03.2025 - 07:34 Güncelleme: 20.03.2025 - 07:34
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        Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Ülke genelinde meydana gelen irili ufaklı tüm depremler saniye saniye kayıt altına alınıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ile depremlerin merkes üzzü, büyüklüğü, derinliği, enlemi ve boylamı gibi detaylar öğrenilebiliyor. Peki, Az önce deprem mi oldu, en son deprem ne zaman ve nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 20 Mart 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

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        SON DEPREMLER LİSTESİ 20 MART 2025

        20-03-2025 02:54:3937.883936.28927ML1.7Göksun (Kahramanmaraş)655548

        20-03-2025 02:53:0039.093938.98727.01ML1.9Çemişgezek (Tunceli)655549

        20-03-2025 02:40:01 38.42 37.4664 6.99 ML 1.7 Darende (Malatya) 655550

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

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        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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