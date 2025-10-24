Habertürk
Habertürk
        Son depremler listesi 23 Ekim 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verileri ile az önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Malatya, Muğla ve Balıkesir'de deprem! 23 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içinde irili ufaklı birçok deprem meydana geliyor. Ülkemizde yaşanan sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü, derinliği gibi birçok veri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, bugün Malatya, Muğla ve Balıkesir'de 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. Peki Türkiye'de en son nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? İşte 23 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Habertürk
        Giriş: 24.10.2025 - 07:27 Güncelleme: 24.10.2025 - 07:27
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Malatya, Muğla ve Balıkesir'de 3 üzeri büyüklükte deprem meydana geldi. İşte 23 Ekim 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        BALIKESİR'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 13.21’de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.01 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        MUĞLA AÇIKLARINDA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 05.45’te Akdeniz açıklarında 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Muğla’nın Ortaca ilçesine 20.10 kilometre mesafede kaydedilen deprem, 34.46 kilometre derinlikte gerçekleşti.

        4

        MALATYA’DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 03.54’te Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bir deprem meydana geldi.

        3.5 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        5

        22 EKİM 2025 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremlere ilişkin veriler;

        2025-10-22 13:21:53 39.20722 28.18361 10.01 ML 3.4 Sındırgı (Balıkesir)

        2025-10-22 10:23:26 45.56528 26.89333 7.08 MW 3.8 Vrancea (Romanya)

        2025-10-22 05:45:24 36.61306 28.51778 34.46 MW 4.5 Akdeniz - [20.10 km] Ortaca (Muğla)

        2025-10-22 03:54:09 38.86306 38.12306 7.0 ML 3.5 Hekimhan (Malatya)

        6

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        7

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
