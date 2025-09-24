Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Son depremler listesi 24 Eylül 2025: AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile biraz önce deprem mi oldu ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 24 Eylül Çarşamba: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Peki en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 24 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 00:10 Güncelleme: 24.09.2025 - 00:10
        1

        Ülkemizde meydana gelen büyük küçük tüm depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kayıt altına alınmaya devam ediyor. Yaşanan depremlerin büyüklüğü, merkez üssü, derinliği ve enlem ve boylam bilgileri bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Sındırgı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İşte 24 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        2

        DENİZLİ'DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12.38’de merkez üssü Denizli'nin Güney ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

        3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        3

        BALIKESİR DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR

        AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.07’de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.

        3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.15 kilometre derinliğinde kaydedildi.

        4

        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        5

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
