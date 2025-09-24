Son depremler listesi 24 Eylül Çarşamba: Kandilli ve AFAD verileri ile deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
Türkiye'nin topraklarının tamamına yakını fay hattı üzerinde yer alıyor. Durum böyleyken gün içerisinde irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ülkemizde meydana gelen sarsıntılara ilişkin veriler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kamuoyu ile paylaşılıyor. Yaşanan depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu siteler aracılığıyla öğreniliyor. AFAD verilerine göre, Balıkesir deprem ile sallanmaya devam ediyor. Peki en son ne zaman ve nerede deprem oldu, kaç büyüklüğünde? İşte 24 Eylül 2025 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...
DENİZLİ'DE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 12.38’de merkez üssü Denizli'nin Güney ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
3.0 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 7.0 kilometre derinliğinde kaydedildi.
BALIKESİR DEPREM İLE SALLANMAYA DEVAM EDİYOR
AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, saat 11.07’de Balıkesir Sındırgı merkezli bir deprem meydana geldi.
3.4 büyüklüğündeki sarsıntı, yerin 10.15 kilometre derinliğinde kaydedildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.